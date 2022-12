manga – NON UCCIDERO’ PIU’ LE UOVA (Mou Tamago wa Korosanai) – di Ayuko

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Ann.

SCHEDA

Titolo originale: Mou Tamago wa Korosanai – (もう卵は殺さない)

Titolo internazionale: Today is such a day

Autrice: Ayuko

Genere: racconti, sentimentale, soprannaturale

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Bianca

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Non ucciderò più le uova

Anno di pubblicazione in Italia: 2013

Casa Editrice italiana: Flashbook Edizioni

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Traduzione:

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume con 4 racconti.

“Oggi che giorno è?” una studentessa spera che il suo amore sia ricambiato.

“Una Gardenia per Marika” una ragazza muore prematuramente, ma il suo spirito rimane attaccato alla Terra, e l’unica che riesce a vederla è una compagna di classe.

“Il mio tempo con Watari” dalla Finlandia arriva in Giappone un ragazzo di nome Watari, molto intelligente ma anche molto chiuso. Come farà Mai a farci amicizia?

“Non ucciderò più le uova” esiste una sorta di limbo dove finiscono i personaggi di storie mai concluse. Una misteriosa agenzia compra queste trame scartate da alcuni autori, per poi rivenderle ad altri che hanno perso l’ispirazione.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Ayuko presenti sul sito:

GoodBye my life manga

RECENSIONI