anime – LE PIU’ BELLE FAVOLE DEL MONDO (Manga sekai mukashi banashi)

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Manga sekai mukashi banashi – (まんが世界昔ばなし)

Traduzione letterale: Storie a fumetti sul passato del mondo

Titolo internazionale: Manga Fairy Tales of the World – Tales of Magic

Genere: avventura, fantasy

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 181 (conclusa) con durata dell’episodio variabile

157 episodi da 11 minuti

13 episodi da 22 minuti

7 episodi da 44 minuti

2 episodi da 55 minuti

1 episodio da 121 minuti

1 episodio da 143 minuti

ai quali vanno sottratti 9 episodi in replica da 11 minuti ciascuno

queste ultime informazioni sono tratte dal sito ZapZapTv dove ci sono anche altre interessanti informazioni

Anno di uscita in Giappone: 1976 – 1979

Rete tv giapponese: TBS

La lunga serie tv ha avuto molti registi, che cambiavano di puntata in puntata (e in alcuni casi si nota bene il cambio di design)

Episode Director: Masami Kuzu, Matsudo Hall, Soga Yoshihiko, Hiroyuki Tsuchiya, Sadao Nozaki, Hakatani, Hideo Nishimaki, Ishida TadashiKen, Osamu Dezaki, Kawajiri Yoshiaki, Ishiguro Noboru, Takahashi Ryousuke

Music: Harumi Ibe

Studios: Dax International

Titolo in Italia: la serie ha avuto diversi titoli – “Le più belle fiabe del mondo” (il più noto) – “Fiabe dal mondo” – “Racconti dal mondo” – “Fiabe… così”

Anno di pubblicazione in Italia: dal 1980 in poi

Trasmissione: la serie fu trasmessa in varie tranche, doppiate in anni differenti. Prima su Raiuno, e poi su varie tv locali

Censura: no

Edizione italiana: non disponibile in home video né in streaming

Sigle:

Opening Theme:

1: “Uba uba ukyakya” by Mariko Miyagi

2: “Watashi o yobu no ha dare” by Mariko Miyagi

3: “Mama! himi tsu da yo” by Mariko Miyagi

Ending Theme:

1: “Yume o mi ta no” by Mariko Miyagi

2: “Me mo wa ru” by Mariko Miyagi

3: “Tenshi ga tooru” by Mariko Miyagi

Sigle italiane

“I pini di Roma” di Ottorino Respighi (edizione Rai)

Poi nelle repliche o non è stata trasmessa alcuna sigla; o sono state usate le sigle originali giapponesi

TRAMA

La serie tv animata presenta diverse fiabe e favole da tutto il mondo, ma non mancano anche i miti e racconti tratti da libri famosi. In genere, sia in Giappone che in Italia, veniva date due episodi assieme per volta.

Alcune delle storie presenti: Alice nel Paese delle Meraviglie, L’Isola del Tesoro, I Miserabili, La piccola principessa, Romeo e Giulietta, Il mago di Oz, La Bella e la Bestia, Faust, Pinocchio, La piccola fiammiferaia, Il flauto magico…

