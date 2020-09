anime – APPLESEED ALPHA – di Shinji Aramaki

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Appleseed Alpha – (アップルシード アルファ)

Titolo internazionale: Appleseed Alpha – Appleseed α

Genere: film d’animazione in CG – azione, drammatico, mecha, fantascienza

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 1 ora e 33 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2014 in versione digitale, a Gennaio 2015 nei cinema

Tratto: reboot di “Appleseed” di Masamune Shirow

Curiosità: il film è uscito in origine in lingua inglese

Director: Shinji Aramaki

Cgi Director: Masaru Matsumoto

ADR Director: Steven Foster

Character design: Masaki Yamada

Studios: Sola Digital Arts

Titolo in Italia: Appleseed Alpha

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Universal e Sony Pictures

Sigle:

Ending

“Depth” by Yasutaka Nakata feat. Toshiko Koshijima

Trailer



TRAMA

Dopo la Terza Guerra Mondiale, la città di New York è diventata una metropoli in rovina e senza legge, dove spadroneggiano bande armate comandate dal boss Due Corna. L’ex soldatessa Deunan Knute e il cyborg Briareos Hecatonchires, suo inseparabile compagno, cercano di sopravvivere come possono, accentando piccoli incarichi come mercenari.

Durante una di queste missioni, incontrano una ragazza che nasconde un segreto che potrebbe aiutare l’umanità…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Luci Christian: Deunan Knute

David Matranga: Briareos Hecatoncheiros

Wendel Calvert: Two Horns

Elizabeth Bunch: Nyx

Adam Gibbs: Olson

Chris Hutchinson: Matthews

Brina Palencia: Iris

Josh Sheltz: Talos

Doppiatori italiani

Vanina Marini: Deunan Knute

Alessandro Rossi: Briaereos Hecatoncheiros

Gianluca Tusco: Due Corna

Massimo Triggiani: Olson

Alberto Caneva: Mattews

Flavia Faloppa: Iris

Loris Loddi: Talos

Cinzia Villari: Nyx

OPERE RELATIVE

Manga

– Appleseed – opera capostipite

– Appleseed: Hypernotes – volume speciale

– Appleseed Alpha – reboot (uscito dopo l’omonimo film)

Anime, Serie tv

– Appleseed XIII

Anime, Film d’animazione

– Appleseed

– Appleseed Ex Machina

– Appleseed XIII: Tartaros & Ouranos

LINK relativi all’opera

Altre opere di Shinji Aramaki presenti sul sito:

Capitan Harlock 3D film d’animazione, anime

RECENSIONI