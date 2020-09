anime – GOBLIN SLAYER – di Takaharu Ozaki

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Goblin Slayer – (ゴブリンスレイヤー)

Titolo internazionale: Goblin Slayer

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto (violenza e splatter)

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2018

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: da una serie di Light novel (romanzi)

Director: Takaharu Ozaki

Series Composition: Hideyuki Kurata

Script: Hideyuki Kurata, Yousuke Kuroda

Character design: Takashi Nagayoshi

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: White Fox

Titolo in Italia: Goblin Slayer

Anno di pubblicazione in Italia: 2018 (simulcast) 2020 (versione doppiata)

Trasmissione: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano sulla tv online VVVVID. Annunciato anche il doppiaggio.

Censura: no

Edizione italiana: Dynit – prossimamente uscirà anche in home video

Sigle:

Opening

“Rightfully” by Mili

Ending

“Gin no Kisei” by Soraru

Trailer



TRAMA

In un mondo dark fantasy, una sacerdotessa sta andando con i suoi compagni ad abbattere dei goblin, una preda debole, secondo la gilda degli avventurieri. Ma scoprono che sono tutt’altro che mostri indifesi quando sono in tanti, e che sono particolarmente violenti con le donne.

In loro soccorso arriva però lo “sterminatore di goblin” (Goblin Slayer), un uomo misterioso sempre in armatura che gli copre anche il viso, il cui unico scopo è appunto lo sterminio di queste creature.

La sacerdotessa, illesa grazie a lui, decide di seguirlo…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Yuichiro Umehara – Goblin Slayer

Yui Ogura – Priestess

Aoi Yūki – Narration

Aya Endo – Sword Maiden

Maaya Uchida – Guild Girl

Nao Tōyama – High Elf Archer

Tomokazu Sugita – Lizard Priest

Yōko Hikasa – Witch

Yoshitsugu Matsuoka – Spearman

Yūichi Nakamura – Dwarf Shaman

Yuka Iguchi – Cow Girl

OPERE RELATIVE

Manga

– Goblin Slayer

Anime

– Goblin Slayer 2 – serie tv (annunciata)

– Goblin Slayer: Goblin’s Crown – film d’animazione – sequel

Light novel

– Goblin Slayer

LINK relativi all’opera

