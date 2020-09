anime – FUGOU KEIJI BALANCE: UNLIMITED (The Millionaire Detective Balance: Unlimited) – di Tomohiko Ito

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo internazionale: Fugou Keiji: Balance: Unlimited – (富豪刑事 Balance:UNLIMITED)

Titolo internazionale: The Millionaire Detective – Balance: UNLIMITED

Genere: serie tv – azione, mistero, giallo, investigazione

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 11 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Settembre 2020

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: da romanzi polizieschi di Yasutaka Tsutsu

Director: Tomohiko Ito

Series Composition: Taku Kishimoto

Character design: Keigo Sasaki

Music: Yūgo Kanno

Studios: CloverWorks

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano amatorialmente grazie al gruppo Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Trailer



TRAMA

Haru Kato è poliziotto serio e ligio al dovere, che lavora nella divisione Crimini Moderni di Tokyo, un dipartimento che fa da “discarica” per i membri della polizia meno graditi. Un tempo era nella prestigiosa Prima Divisione, ma ora si ritrova colleghi nullafacenti e strambi, che si occupano di casi minori.

Durante quello che doveva essere solo un giro di pattuglia, si ritrova invischiato in un attacco terroristico, durante il quale incontra il suo nuovo partner di lavoro: Kamei Shinnosuke. L’uomo è un ricco milionario, che pensa di poter comprare tutti e risolvere i casi con il suo conto in banca infinito; perciò tra i due iniziano da subito i litigi.

Eppure dovranno imparare ad andare d’accordo e collaborare per rivolvere diversi crimini.

Curiosità: mentre i romanzi sono ambientati negli anni ’70, la serie animata è ai giorni nostri.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore originale – Personaggio

Mamoru Miyano – Haru Kato

Yūsuke Ōnuki – Daisuke Kanbe

Akira Kamiya – Chо̄suke Nakamoto

Junya Enoki – Ryо̄ Hoshino

Kazuyuki Okitsu – HEUSC

Kentarō Kumagai – Shinnosuke Kamei

Kōzō Shioya – Yukihiro Kiyomizu

Maaya Sakamoto – Suzue Kambe

Reina Ueda – Mahoro Saeki

Rikiya Koyama – Katsuhiro Takei

Shinya Takahashi – Teppei Yumoto

LINK relativi all’opera

Altre opere di Tomohiko Ito presenti sul sito:

RECENSIONI