anime – GOBLIN SLAYER: GOBLIN’S CROWN – di Takaharu Ozaki

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Goblin Slayer: Goblin’s Crown – (ゴブリンスレイヤー -GOBLIN’S CROWN-)

Titolo internazionale: Goblin Slayer: Goblin’s Crown

Genere: film d’animazione – azione, avventura, drammatico, fantasy

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto (violenza e splatter)

Durata: 1 ora. 25 min.

Anno di uscita in Giappone: Febbraio 2020

Tratto: dalla 5° light novel (romanzo) della saga “Goblin Slayer”. Il film è anche il seguito della prima serie tv “Goblin Slayer“.

Director: Takaharu Ozaki

Character design: Takashi Nagayoshi

Music: Kenichiro Suehiro

Studios: White Fox

Titolo in Italia: Goblin Slayer: Goblin’s Crown

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: in streaming su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Censura: no

Edizione italiana: Dynit, edito in Dvd e Bluray

Sigle:

Ending Theme:

“Static” by Mili

Trailer (attenzione: filmato con violenza)



TRAMA

Il film inizia con un riassunto di 25 minuti della prima serie tv, per poi passare alla vera storia.

L’eroe Goblin Slayer e il suo seguito sono chiamati dalla gilda per salvare la Nobildonna Spadaccina, di cui si sono perse le tracce durante una missione volta allo sterminio di mostri.

Il gruppo parte per le gelide montagne del nord, verso un paesino innevato, dove si sono radunati misteriosamente molti goblin…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani – Personaggio

Federico Viola – Goblin Slayer

Laura Cherubelli – Priestess

Debora Magnaghi – Sword Maiden

Luca Ghignone – Lizard Priest

Martina Tamburello – High Elf Archer

Riccardo Rovatti – Dwarf Shaman

Ruggero Andreozzi – Spearman

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Goblin Slayer – opera capostipite

Anime

– Goblin Slayer – serie tv – prequel

– Goblin Slayer 2 – serie tv (annunciata) – sequel

Manga

– Goblin Slayer

LINK relativi all’opera

Materiale su “Goblin Slayer” presente sul sito:

Altre opere di Takaharu Ozaki presenti sul sito:

Shoujo Shuumatsu Ryokou serie tv, anime

RECENSIONI