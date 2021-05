anime – NOMAD: MEGALO BOX 2 – di You Moriyama

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Nomad: Megalo Box 2 – (NOMAD メガロボクス2)

Titolo internazionale: Nomad: Megalo Box 2

Genere: serie tv – drammatico, fantascienza, sportivo (boxe)

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 5 – in corso (previsti 13)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: domenica alle 23:00 (JST)

Tratto: storia originale, ma ispirata a “Rocky Joe“. La storia riprende le atmosfere e alcuni personaggi infatti di quell’opera, ma in un contesto totalmente nuovo.

Director: You Moriyama

Series Composition: Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima

Original Concept: Asao Takamori, Tetsuya Chiba

Character design: Ayumi Kurashima

Music: mabanua

Studios: TMS Entertainment

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Nomad: Megalo Box 2

Distributore: Dynit

Sigle

Opening

“The theme of the NOMAD” by mabanua

Ending

“El Canto del Colibrí” by mabanua

Trailer



TRAMA

Seguito di “Megalo Box”. La trama qua sotto è priva di spoiler sul finale.

Dopo gli eventi di Megalonia, la vita sembrava cambiata per Joe (Junk.Dog/Gearless). Ma sette anni dopo, è diventato l’ombra di sé stesso.

Partecipa, in anonimo con lo pseudonimo “Nomad”, per gli incontri di boxe “gears” clandestini nei bassifondi di varie città. Grazie a quei match guadagna i soldi per comprarsi antidolorifici e alcool, perseguitato da allucinazioni e fantasmi del passato.

Che cosa è successo? Che fine hanno fatto i suoi amici?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Yoshimasa Hosoya – Joe/Nomad

Atsushi Miyauchi – Mack

Chikahiro Kobayashi – Sakuma

Farahnaz Nikray – Marla

Fukushi Ochiai – Bonjiri

Hiroki Y-umoto – Yuri

Hiroya Eto – Tatsuo

Ken Uo – Hikawa

Kōsuke Echigoya – Takubon

Makoto Tamura – Aragaki

M-aya Fukunishi – Ryū

Michiyo Mur-e – Sachio

Miou Tanaka – Chief

Mitsuho Kambe – Oicho

Nanako Mori – Yukiko Shirato

Noriaki Kanze – Santa

Ryō Nishitani – Bertie

Shiro Saito – Gansaku Nanbu

Tatsuhisa Suzuki – Mikio Shirato

Yūki Shin – Shiga

Yumi Hino – Mio

OPERE RELATIVE

Manga

– Rocky Joe – opera capostipite

Anime

– Rocky Joe (Ashita no Joe) – serie tv

– Rocky Joe 2 (Ashita no Joe 2) – serie tv

– Rocky Joe, l’ultimo round (Ashita no Joe Movie) – film d’animazione

– Megalo Box – serie tv – prequel

