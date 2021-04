anime – VIVY: FLUORITE EYE’S SONG – di Shinpei Ezaki

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Vivy: Fluorite Eye`s Song – (ヴィヴィ -フローライトアイズソング-)

Titolo internazionale: Vivy: Fluorite Eye`s Song

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza, mistero, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 23:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Shinpei Ezaki

Original Concept: Eiji Umehara, Tappei Nagatsuki

Script: Eiji Umehara, Tappei Nagatsuki

Character design: Yūichi Takahashi

Music: Satoru Kousaki (MONACA)

Studios: Wit Studio

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato amatorialmente in italiano grazie ai gruppi Tanoshimi no Sekai, Fansub Hero, LovelySubs.

Sigle:

Opening Theme:

“Sing My Pleasure” by Kairi Yagi

Ending Theme:

#1: “Ensemble for Polaris” by Rikka (ep 3)

#2: “Ensemble for Polaris” by Rikka and Noa (ep 4)

Trailer



TRAMA

La cantante “Diva”, soprannominata “Vivy” da una fan, è una IA (intelligenza artificiale) autonoma, creata per trasmettere la felicità attraverso il canto ai visitatori del parco di divertimenti Nierland in cui lavora.

Un giorno però Vivy riceve la visita di Matsumoto, una Super IA proveniente dal futuro, per l’esattezza da 100 anni avanti il suo tempo. Il robot, dal corpo di orsacchiotto, ha bisogno dell’aiuto di Vivy per cambiare alcuni eventi drammatici, e scongiurare una sanguinosa guerra tra intelligenze artificiali e umani.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Atsumi Tanezaki – Vivy

Kairi Yagi – Vivy (cantato)

Jun Fukuyama – Matsumoto

Konomi Kohara – Yuzuka Kirishima

Miyu Tomita – Momoka Kirishima

Rina Hidaka – Ophelia

Satomi Akesaka – Grace

Sayaka Ohara – Archive

Takehito Koyasu – Pr. Matsumoto

Tarusuke Shingaki – Yūgo Kakitani

Yōko Hikasa – Estella

Yumi Uchiyama – Elizabeth

Asuna Tomari – Navi

Masayuki Katou – Youichi Aikawa

RECENSIONI