anime – HANEBADO! (The Badminton play of Ayano Hanesaki!) – di Shinpei Ezaki

SCHEDA

Titolo originale: Hanebado! – (はねバド!)

Titolo internazionale: The Badminton play of Ayano Hanesaki!

Genere: serie tv – scolastico, sportivo (badminton)

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Ottobre 2018

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: lunedì alle 00:00 (JST)

Tratto: manga di Kosuke Hamada.

Director: Shinpei Ezaki

Series Composition: Taku Kishimoto

Script: Rintarou Ikeda (eps 6, 8) Shinpei Ezaki (ep 3) Taku Kishimoto (7 episodes) Yurika Miyao (eps 4-5, 9)

Character design: Satoshi Kimura

Music: Tatsuya Kato

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Hanebado!

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyoll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Futari no Hane” by YURiKA

Ending

“High Stepper” by Yuiko Ohara

Trailer



TRAMA

Al campionato nazionale di badminton delle scuole medie, Nagisa Aragaki aveva subito un’umiliante sconfitta per mano di Ayano Hanesaki, cosa che l’aveva mandata in crisi. E ancora oggi, al liceo, costringe sé stessa e gli altri membri della squadra della scuola duri allenamenti, tanto da spaventare potenziali nuovi iscritti.

Ma il destino vuole che tra i nuovi studenti del primo anno ci sia proprio Ayano, che però ha abbandonato lo sport per motivi personali, ma la sua amica d’infanzia Elena Fujisawa cercherà di fare di tutto per farla iscrivere al club scolastico.

DOPPIATORI

Hitomi Ohwada – Ayano Hanesaki

Miyuri Shimabukuro – Nagisa Aragaki

Ai Kayano – Yuika Shiwahime

Arisa Sakuraba – Nozomi Ishizawa

-ami Shimoda – Kaoruko Serigaya

Konomi Kohara – Erena Fujisawa

Mariya Ise – Conny Christensen

Mikako Komatsu – Miyako Tarōmaru

Nobuhiko Okamoto – Kentarō Tachibana

Sayaka Ohara – Uchika Hanesaki

Yuuna Mimura – Riko Izumi

