anime – JOSHIKOUSEI NO MUDAZUKAI (Wasteful Days of High School Girls) – di Hijiri Sanpei

SCHEDA

Titolo originale: Joshikousei no Mudazukai – (女子高生の無駄づかい)

Traduzione letterale: I giorni sprecati delle liceali

Titolo internazionale: Wasteful Days of High School Girls

Genere: serie tv – comico, demenziale, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: Luglio – Settembre 2019

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 21:30 (JST)

Tratto: manga di Bino.

Director: Hijiri Sanpei

Series Composition: Masahiro Yokotani

Character design: Shoko Yasuda

Music: Tomoki Kikuya

Studios: Passione

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Wa! Moon! dass! cry!” by Chinatsu Akasaki, Haruka Tomatsu, & Aki Toyosaki

Ending

“Seishun no Reverb” by Chinatsu Akasaki, Haruka Tomatsu, & Aki Toyosaki

Trailer



TRAMA

Tre amiche: Akane – che vuole diventare un’artista di manga – Shiori – che vuole diventare microbiologa – e Nozomu – che vuole essere popolare tra i ragazzi – stanno appena entrando nel loro primo anno di liceo. Questo è un resoconto della loro vita quotidiana scolastica, tra follie e avventure improbabili.

DOPPIATORI

Aki Toyosaki – Shiori Saginomiya

Chinatsu Ak-aki – Nozomu Tanaka

Haruka Tomatsu – Akane Kikuchi

Kazuyuki Okitsu – Waseda

M.A.O – Majo

Maria Naganawa – Saku Momoi

Miyu Tomita – Minami Yamamoto

Rie Takah-hi – Kanade Ninomae

Satomi Satou – Lily

