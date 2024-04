anime – SPICE AND WOLF: Merchant Meets the Wise Wolf – di Hijiri Sanpei

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf – (狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF)

Titolo internazionale: Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf

Genere: serie tv – avventura, drammatico, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 – in corso (previsti 25)

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 01:30 (JST)

Tratto: serie di Light Novel di Isuna Hasekura – (da cui sono già stati dei prodotti animati, questa serie tv però riinizia la storia da capo)

Director: Hijiri Sanpei

Series Composition: Tatsuhiko Urahata

Character design: Koji Haneda

Music: Kevin Penkin

Studios: Passione

Titolo in Italia: Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Tabi no Yukue” by Hana Hope

Ending Theme:

“Andante” by ClariS

Trailer



TRAMA

Nel paese di Pasloe, per assicurarsi un buon raccolto, si venera la divinità lupo Holo. Ma i tempi cambiano, gli abitanti sono diventati autosufficienti con i raccolti e la divinità Holo è diventata solo una leggenda, ora che c’è la chiesa con il suo “unico dio”.

Quando passa per il paese Lawrence, un mercante itinerante, Holo ne approfitta per seguirlo per poter viaggiare con lui verso nord, e tornare nelle sue terre d’origine.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ami Koshimizu – Holo

Jun Fukuyama – Kraft Lawrence

Mai Nakahara – Norah Arendt

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Ookami to Koushinryou – opera capostipite

– Shinsetsu Ookami to Koushinryou: Ookami to Youhishi

Manga

– Spice and Wolf

Anime

prima saga

– Spice and Wolf – serie tv

– Spice and Wolf II – serie tv

– Ookami to Kohakuiro no Yuuutsu – oav

