anime – GRANDPA AND GRANDMA TURN YOUNG AGAIN – di Masayoshi Nishida

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Jiisan Baasan Wakagaeru – (じいさんばあさん若返る)

Titolo internazionale: Grandpa and Grandma Turn Young Again – A Story About a Grandpa and Grandma Who Returned Back to Their Youth

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2024 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: domenica alle 23:30 (JST)

Tratto: Manga

Director: Masayoshi Nishida

Series Composition: Yukie Sugawara

Character design: Nagisa Takahashi

Music: Tomoki Hasegawa

Studios: Gekkou

Titolo in Italia: Grandpa and Grandma Turn Young Again

Anno di pubblicazione in Italia: Aprile 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Trailer



TRAMA

Shouzou e Ine sono sposati da 60 anni, e il loro amore non è mai cambiato. Una mattina però si risvegliano giovani.

È giunto il momento di recuperare tutto ciò che non si è potuto fare negli anni passati.

Iniziamo da un evento sportivo?

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Mamiko Noto – Ine Saitō (Baa-san)

Shinichirō Miki – Shōzō Saitō (Jii-san)

OPERE RELATIVE

Manga

– Jiisan Baasan Wakagaeru

LINK relativi all’opera

RECENSIONI