anime – EYESHIELD 21 – di Masayoshi Nishida, Shin Katagai

SCHEDA

Titolo originale: Eyeshield 21 – (アイシールド21)

Titolo internazionale: Eyeshield 21

Genere: serie tv – sportivo (football americano), commedia, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 145 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2005 – 2008

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: mercoledì alle 19:00 (JST)

Tratto: dal manga “Eyeshield 21” di Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

Director: Masayoshi Nishida (eps 1-103) Shin Katagai (eps 104-145)

Character design: Hirotaka Katō (eps 112-145) Hirotoshi Takaya (eps 1-145) Kazuyuki Kobayashi (eps 104-111)

Music: Kou Otani

Studios: Gallop

In Italia: inedito

Sigle

Opening Theme:

1: “Break Through” by Coming Century [eps 01-35] 2: “Innocence” by 20th Century [ep 36- 64] 3: “Dang Dang” by ZZ (eps 65-103)

4: “BLAZE LINE” by BACK-ON (eps 104-126)

5: “Hanno no Runningback” by SHORT LEG SUMMER (eps 127-144)

Ending Theme:

1: “Be Free” by Rikkenzu [eps 01-13] 2: “Blaze Away” by The Trax [eps 14-35] 3: “Goal” by Beni Arashiro [ep 36- 64] 4: “Run to Win!” by Aya Hirano, Miyu Irino, Koichi Nagano, Kappei Yamaguchi (eps 65-86, eps 88-100)

5: “Dang Dang” by ZZ (ep 87)

6: “A day dreaming…” by BACK-ON (eps 101-116)

7: “flower” by BACK-ON (eps 117-126)

8: “Song of Power” by SHORT LEG SUMMER (eps 127-144)

9: “Dang Dang” by ZZ (Ep 145)

TRAMA

Sena Kobayakawa è un ragazzo di quindici anni che viene regolarmente maltrattato e schiavizzato dai compagni, aiutato solo dall’amica di infanzia Mamori Anezaki. Poco dopo la cerimonia di ammissione alle superiori, Sena incontra Ryokan Kurita che lo invita a partecipare al club di football americano, il “Deimon Devil Bats”.

Il club è formato solo da Kurita e Yoichi Hiruma, il quarterback nonché “diabolico” capitano. Per le partite Hiruma assolda giocatori da altri club, in modo da poter essere almeno in undici, come da regolamento.

Quando Hiruma scopre che Sena è un velocista fantastico, lo costringe a giocare come running back, sotto il falso nome di Eyeshield 21, con una visiera che gli copre il volto. La sua identità è tenuta segreta per evitare che gli altri club cerchino di rubarlo, per via della sua super velocità.

DOPPIATORI

Miyu Irino – Sena Kobayakawa

Atsushi Tamura – Yōichi Hiruma

Aya Hirano – Mamori Anezaki

Kappei Yamaguchi – Tarō Raimon

Kouichi Nagano – Ryōkan Kurita

Rikiya Koyama – Gen “Musashi” Takekura

Shoko Nakagawa – Suzuna

