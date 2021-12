anime – CORAZZATA SPAZIALE YAMATO: IL FILM (Star Blazers) – di Toshio Masuda

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Hen

SCHEDA

Titolo originale: Uchuu Senkan Yamato – (宇宙戦艦ヤマト)

Titolo internazionale: Space Battleship Yamato: Movie – Star Blazers Movie

Genere: film d’animazione – avventura, azione, drammatico, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 hr. 15 min.

Anno di uscita in Giappone: 1977

Tratto: dalla serie tv “La Corazzata Spaziale Yamato”, conosciuta anche come “Star Blazers”

Director: Toshio Masuda

Script: Eiichi Yamamoto, Keisuke Fujikawa

Music: Hiroshi Miyagawa, Yasushi Miyagawa

Studios: Group TAC

Titolo in Italia: Corazzata Spaziale Yamato: Il Film

Anno di pubblicazione in Italia: 2015

Trasmissione tv: no

Edizione italiana: pubblicato nella raccolta “Corazzata Spaziale Yamato – The Movie Collection” dalla Yamato Video.

TRAMA

Il film è un riassunto degli eventi della prima stagione tv “La Corazzata Spaziale Yamato“. Infatti il movie è realizzato utilizzando vari spezzoni della serie tv, soprattutto della parte finale.

Per la prima volta abbiamo però un doppiaggio italiano integrale, con i nomi originali.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Aldo Stella: Analyzer, Kenjiro Oota

Augusto Di Bono: Hikozaemon Tokugawa

Claudio Moneta: Daisuke Shima

Felice Invernici: Susumu Kodai

Flavio Arras: Yoshikazu Aihara

Ivo De Palma: Shirou Sanada

Luca Semeraro: Desslar

Marco Balzarotti: Narrator

Massimiliano Lotti: Mamoru Kodai

Maurizio Scattorin: Heikurou Todo

Pietro Ubaldi: Juzo Okita

Riccardo Peroni: Sakezo Sado

Roberta Gallina: Starsha

OPERE RELATIVE

Manga

– La corazzata Yamato/Star Blazers

– La nuova corazzata Yamato

Anime

– La corazzata Yamato/Star Blazers (1974) – serie tv – opera capostipite

– La corazzata Yamato/Star Blazers 2 (1978) – serie tv

– La corazzata Yamato/Star Blazers 3 (1980) – serie tv

– Corazzata Spaziale Yamato: Il Film – film d’animazione

– Addio Yamato – film d’animazione

– Yamato: Il nuovo viaggio – film d’animazione

– Dai Yamato Zero-gou – oav

– Yamato 2520 – oav

– Star Blazers 2199 – serie di 26 oav

– Star Blazers 2202 – serie di 26 oav

Live action

– Space Battleship Yamato (Live Action) – film

RECENSIONI