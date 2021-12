anime – LA CORAZZATA SPAZIALE YAMATO – STAR BLAZERS – di Leiji Matsumoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Uchuu Senkan Yamato – (宇宙戦艦ヤマト)

Titolo internazionale: Star Blazers: The Quest for Iscandar

Genere: serie tv – avventura, azione, drammatico, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1974

Trasmissione: domenica alle 19:30 (JST)

Tratto: opera originale, creata da Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki

Director: Leiji Matsumoto

Series Composition: Leiji Matsumoto, Yoshinobu Nishizaki

Character design: Nobuhiro Okasako

Music: Hiroshi Miyagawa

Studios: Group TAC

Titolo in Italia: ha avuto diversi titoli: “Star Blazer” – “I guerrieri delle stelle” – “La corazzata spaziale Yamato”

Pubblicazioni in Italia:

– La serie giunse in Italia nel 1980, trasmessa TSI (l’emittente svizzera in lingua italiana). Ma tradotta dalla versione inglese, con il titolo “Star Blazer”. Tale adattamento era stato realizzato negli USA rimaneggiando e tagliando le prime due serie dell’anime originale, e modificando i nomi dei personaggi e qualche parte della trama (ad esempio riguardo alla morte di alcuni personaggi).

– Meno di due anni dopo fu ritrasmesso su tv locali italiane con lo stesso titolo e adattamento, ma incorporando la terza stagione. La serie è stata anche riproposta in Italia con il titolo “I guerrieri delle stelle”.

– Pubblicata in DVD due volte: la prima fu in una serie di dischi editi presso Stormovie attorno al 2003. La seconda edizione fu prodotta da Sanver Production in tre cofanetti pubblicati fra 2015 e 2016 (con tutte le tre stagioni): in essa si utilizzano i master restaurati (sempre della versione americana rimontata) e una nuova sigla italiana, sono reintegrate alcune scene originariamente tagliate e sottotitolate. La versione home video ha il titolo “La corazzata spaziale Yamato”.

Sigle:

Sigla di apertura originale

“Uchū Senkan Yamato” cantata da Isao Sasaki

Sigla di chiusura originale

“Makka na Scarf” cantata da Isao Sasaki

Sigle italiane

1)”Star Blazers” cantata da Gli Argonauti

2) “Starblazers” cantata da Santo Verduci

TRAMA

La Terra è ormai allo stremo per le radiazioni rilasciate sulla superficie del pianeta dalle armi dei Gamilas, una razza aliena decisa a trasferirsi sul nostro pianeta per sfuggire al loro mondo in rovina. La popolazione terrestre è costretta a vivere sotto terra, ma le radiazioni stanno filtrando nel sottosuolo e presto l’umanità si estinguerà.

Un giorno una piccola astronave si schianta sulla luna. A bordo una ragazza morente, che porta un messaggio da un pianeta lontano. Il messaggio dice che se si recheranno su Iscandar, ad attenderli c’è un dispositivo in grado di purificare l’aria e riportare la Terra al suo antico splendore. Insieme al messaggio c’è anche il progetto per un motore a curvatura in grado di portare una corazzata fino a là, a 296.000 anni luce dalla Terra.

La corazzata Yamato parte dalla Terra con un equipaggio di giovani valorosi ai comandi del capitano Okita. Ma lungo il tragitto dovranno fare i conti con l’esercito di Gamilas, pronto a tutto per impedire alla Yamato di raggiungere Iscandar.

DOPPIATORI

Doppiatore italiano – Personaggio (tra parentesi il nome originale)

Giorgio Favretto – Mark Venture (Daisuke Shima)

Rodolfo Bianchi – Derek Wildstar (Sasumu Kodai)

Sonia Scotti – Nova (Yuki Mori)

Anna Rosa Garatti – Regina Starsha (Stasha)

Emilio Marchesini – Cap. Avatar (Amm. Juko Ozita)

Ettore Conti – Dott. Sane (Sado)

Rino Bolognesi – Supremo Desslock (Dessler)

Anna Rosa Garatti as Trelena

Cristina Boraschi – Principessa Invidia (1 voce)

Gioietta Gentile as Principessa Invidia (2 voce)

Eugenio Marinelli – Robot IQ9

Ivano Staccioli – Principe Zoltan

Rino Bolognesi – Voce narrante

OPERE RELATIVE

Manga

– La corazzata Yamato/Star Blazers

– La nuova corazzata Yamato

Anime

– La corazzata Yamato/Star Blazers 2 (1978) – serie tv – sequel

– La corazzata Yamato/Star Blazers 3 (1980) – serie tv – sequel

– Corazzata Spaziale Yamato: Il Film – film d’animazione

– Addio Yamato – film d’animazione

– Yamato: Il nuovo viaggio – film d’animazione

– Dai Yamato Zero-gou – oav

– Yamato 2520 – oav

– Star Blazers 2199 – serie di 26 oav

– Star Blazers 2202 – serie di 26 oav

Live action

– Space Battleship Yamato (Live Action) – film

