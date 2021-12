anime – LE FAVOLE DELLA FORESTA (Yama Nezumi Rocky Chuck) – di Masaharu Endo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yama Nezumi Rocky Chuck – (山ねずみ ロッキーチャック)

Titolo internazionale: Fables of the Green Forest – Rocky Chuck the Mountain Rat

Genere: serie tv – fantastico, favole

Target: kodomo

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1973

Tratto: da una serie di racconti per bambini dello scrittore americano Thornton Burgess.

Director: Masaharu Endo

Series Composition: Yuji Tanno

Character design: Yasuji Mori

Music: Seiichirō Uno

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Le favole della foresta

conosciuto anche come “Johnny il marmottino”

Anno di pubblicazione in Italia: anni ’80

Trasmissione tv: Telemontecarlo – reti locali

Censura: no

Edizione italiana: alcuni episodi sono stati messi in dvd con vari titoli, come se fossero film autoconclusivi.

Sigle:

Sigla iniziale originale: “Midori No Hidamari” di Micchī e Chatterers

Sigla finale originale: “Rocky To Polly” di Micchī e Chatterers

Sigla iniziale e finale dell’edizione italiana: “Bahamas” testi di Lucy Neale e Harry Thumann, musica di Harry Thumann e Hermann Weindorf, arrangiamento di Hermann Weindorf, interpretata dal gruppo Kangaroo.

TRAMA

La serie narra la vita degli animali che abitano nella Foresta Verde. Racconta le interazioni fra le varie specie che abitano la foresta, i rapporti con gli umani e con altri animali di passaggio.

