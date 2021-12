anime – DOUKYUUSEI (Compagni di classe) – di Shoko Nakamura

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Doukyuusei – (同級生)

Titolo internazionale: Classmates

Genere: film d’animazione – scolastico, sentimentale

Target: shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 ora

Anno di uscita in Giappone: 2016

Tratto: dal manga “Compagni di classe” di Asumiko Nakamura

Director: Shoko Nakamura

Unit Director: Akemi Hayashi, Shōko Nakamura

Character design: Akemi Hayashi

Music: Kōtarō Oshio

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801.

Sigle:

Ending

“Dōkyūsei” by Kōtarō Oshio with Yuki Ozaki from Galileo Galilei

Trailer



TRAMA

Una classe di un liceo maschile deve partecipare ad un festival musicale, dedicato ai cori. Hikaru Kusakabe, che canta già in una band rock, scopre che il suo compagno Rihito Sajou non sembra proprio riuscire a cantare bene la canzone della loro classe, e Kusakabe si offre di aiutarlo a prepararsi per l’evento.

I due sono molto diversi, ma iniziano a fare amicizia e passare il tempo assieme; fino a quando…

DOPPIATORI

Hiroshi Kamiya – Hikaru Kusakabe

Kenji Nojima – Rihito Sajō

Atsushi Kousaka – Tani

Hideo Ishikawa – Manabu Hara

Junya Hirano – Sakaki

Kenta Sasa – Hashimoto-sensei

Yurino – Mikipon

OPERE RELATIVE

Manga

– Compagni di Classe

– Compagni di Classe: Inverno e Primavera

– Compagni di Classe: Sora e Hara

– Compagni di classe: O.B.

RECENSIONI