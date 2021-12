anime – KEMONO JIHEN – di Masaya Fujimori

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kemono Jihen – (怪物事変)

Titolo internazionale: Kemono incidents – Monster Incidents

Genere: serie tv – azione, mistero, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio a Marzo 2021

Trasmissione: domenica alle 22:00 (JST)

Tratto: dal manga “Kemono Jihen” di Shō Aimoto.

Director: Masaya Fujimori

Series Composition: Noboru Kimura

Character design: Nozomi Tachibana

Music: Yūya Mori

Studios: Ajia-Do

Titolo in Italia: Kemono Jihen

Anno di pubblicazione in Italia: Gennaio 2021 (simulcast) – Dicembre 2021 (doppiaggio)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: VVVVID (gratuitamente, solo sub ita) – Netflix (a pagamento tramite abbonamento, doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

Sigle:

Trailer originale



TRAMA

Inugami Kohachi è un detective specializzato nel campo dell’occulto e nei mostri che interferiscono con la vita umana. Un giorno si reca in un piccolo paesino di campagna, per indagare sulla misteriosa morte di alcuni capi di bestiame.

Lì in incontra Kusaka Kabane, un ragazzino giudicato strano dal resto delle persone, e chiamato “Dorotabou” per il suo fetore. Capendo che in lui c’è qualcosa di soprannaturale, Inugami gli chiede di indagare assieme.

DOPPIATORI

Dubbing Director: Luca Giacomozzi

Dubbing Assistant: Benedetta Bottai

Doppiatori italiani

Danny Francucci – Shiki

Alessandra Bellini – Aya

Emanuela Damasio – Inari

Gabriele Vender – Mihai

Jessica Bologna – Kumi

Marco Altini – Nobimaru

Matteo Liofredi – Akio

Monica Volpe – Kon

Renato Novara – Yui

Alessandra Berardi – Mao

Alessandro Valeri – Yataro

Alessio Puccio – Yoruno

Lavinia Paladino – Momoka

Melissa Maccari – Erika

Roberta De Roberto – Reika

Valentina Stredini – Hisame

