anime – TOARU HIKUUSHI E NO TSUIOKU (The Princess and the Pilot) – di Jun Shishido

Scheda a cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Toaru Hikuushi e no Tsuioku – The Princess and the Pilot – (とある飛空士への追憶)

Titolo internazionale: The Princess and the Pilot – Recollection of a Certain Airship Pilot

Genere: film d’animazione – avventura, azione, guerra, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1 hr. 39 min.

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2011

Tratto: da una serie di Light Novel

Director: Jun Shishido

Character design: Hidenori Matsubara

Music: Shiroh Hamaguchi

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Owari Subs.

Sigle:

Ending

“Toki no Tsubasa” by Seiko Niizuma

TRAMA

La guerra tra l’Impero di Levamme e di Amatsukami imperversa da anni, fino a quando il principe dell’Impero Levamme dichiara il suo amore per Juana principessa del Moral, e promette di porre fine alla guerra in un anno, come parte della sua proposta di matrimonio. Quando Amatsukami scopre la notizia tenta un assalto alla residenza del Moral, per uccidere Juana.

Con un ultimo disperato tentativo, l’aeronautica di San Maltilia ingaggia un pilota mercenario, Charles Karino, per portare in segreto Juana nella capitale di Levamme.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Ryunosuke Kamiki – Charles Karino

Seika Taketomi – Juana del Moral

Daisuke Namikawa – Joaquin

Daisuke Ono – Imperial Prince Carlo

Katsumi Chou – Marcos Guerrero

Masaki Terasoma – Diego del Moral

Takeshi Tomizawa – Chijiwa

Yutaka Nakano – Domingo Garcia

