anime – LOVE STAGE!! – di Kenichi Kasai

SCHEDA

Titolo originale: Love Stage!!

Titolo internazionale: Love Stage!!

Genere: serie tv – commedia, sentimentale, spettacolo

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2014

Trasmissione: giovedì alle 01:05 (JST)

Tratto: dal manga “Love Stage!!” di Eiki Eiki, Taishi Zaou.

Director: Kenichi Kasai

Series Composition: Michiko Yokote

Script: Mariko Kunisawa (ep 9) Michiko Yokote (eps 1-8, 10)

Character design: Yoko Ito

Music: Ryosuke Nakanishi

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801.

Sigle:

Opening

“LoVEST” by SCREEN mode

Ending

“CLICK YOUR HEART!!” by Kazutomi Yamamoto

Trailer giapponese



TRAMA

La famiglia di Izumi è tutta nel mondo dello spettacolo: la madre è attrice, il padre produttore, e il fratello rockstar. Ma il ragazzo ha ben altri sogni, vuole diventare un fumettista (mangaka)!

Solo una volta da piccolo ha partecipato ad uno spot pubblicitario, ma vestito da femmina, assieme a Ryoma Ichijo che è poi diventato un famoso attore.

Sono passati dieci anni da allora, e Ryoma non ha mai dimenticato quella bellissima bambina, e vorrebbe rivederla adesso che è cresciuta. Come prenderà che in realtà Izumi è un maschio?

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Tsubasa Yonaga – Izumi Sena

Takuya Eguchi – Ryōma Ichijō

DAIGO – Shōgo Sena

Daisuke Hirakawa – Rei Sagara

Junji Majima – Tenma Hidaka

Kazutomi Yamamoto – Kōsuke Sotomura

Kyōko Sakai – Kazumi Shino

Ryohei Kimura – Takahiro Kuroi

Ryotaro Okiayu – Seiya Sena

Sayaka Ohara – Nagisa Sena

Showtaro Morikubo – Kojirō Ryūzaki

OPERE RELATIVE

Manga

– Love Stage!! – opera capostipite

Anime

– Love Stage!!: Chotto ja Nakutte – oav

Live action

– Love Stage!! – drama

LINK relativi all’opera

Altre opere di Kenichi Kasai presenti sul sito:

