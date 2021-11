anime – CHANGE!! SHIN GETTER ROBOT: L’ULTIMO GIORNO DEL MONDO – di Yasuhiro Imagawa, Jun Kawagoe

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shin Getter Robo: The Last Day, Change!! – (真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日)

Titolo internazionale: Getter Robo: Armageddon – Getter Robo: The Final Days of the World

Genere: azione, mecha, fantascienza

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 Oav (concluso)

Durata episodio: 30 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1998

Tratto: basati sulla serie di manga e anime di “Getter Robot” creata da Go Nagai e Ken Ishikawa.

Director: Yasuhiro Imagawa (eps 1-3), Jun Kawagoe (eps 4-13)

Series Composition: Shinzo Fujita

Character design: Kenji Hayama

Music: Yasunori Iwasaki

Studios: Brain’s Base

Titolo in Italia: Change!! Getter Robot – L’ultimo giorno del mondo

Pubblicazione in Italia:

– pubblicato per la prima volta in formato VHS dalla Dynamic Italia in 6 volumi, usciti tra il 1999 e il 2000, con il titolo “Getter Robot: The Last Day”

– rieditata da Yamato Video nel 2013, in formato Dvd e Bluray

Trasmissione tv: nel 2013 sul canale Man-ga (Sky)

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Sigle:

Opening

1: “Ima ga Sono Toki da” by Ichiro Mizuki (eps 1-3)

2: “Heats” by Hironobu Kageyama (eps 4-13)

Ending

1: “The Hill of the Promise” by Satomi Nakase & Chiemi Chiba (eps 1-3)

2: “Hurry Up Dream” by Masako Iwanaga (eps 4-12)

3: “Ima ga Sono Toki da (This Is the Time)” by Ichiro Mizuki (ep 13)

Trailer italiano



TRAMA

Nuova serie su “Getter Robot”.

In un futuro alternativo, l’umanità ha affrontato una guerra di quindici anni contro dei misteriosi invasori spaziali in grado di mutare forma. Questi esseri avevano colonizzato la luna, rendendola la loro base d’attacco. La razza umana credeva di aver sconfitto questi terribili nemici, ma ora essi si ripresentano, più in forze che mai, pronti a dare di nuovo battaglia.

Il Professor Saotome, colui che ha imbrigliato la forza dei raggi Getter e e costruito il Getter Robot e che era stato dato per morto otto anni prima, si ripresenta con un nuovo potente robot: lo Shin Getter Robot. Insieme a lui c’è un misterioso ragazzo di nome Go, che sembra essere in stretta simbiosi con lo Shin Getter.

Il governo giapponese, inquietato dai nuovi misteriosi esperimenti di Saotome, decide di mandargli contro colui che l’aveva assassinato: Ryoma Nagare, l’ex capo della squadra Getter.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Isabella Pasanisi

Doppiatori italiani

Angelo Nicotra – Benkei Kuruma

Francesco Prando – Ryoma Nagare

Ilaria Latini – Kei

Patrizio Prata – Go

Sergio Di Stefano – Hayato Jin

Simone Mori – Gai

Alessandro Rossi – Cowen

Giorgio Lopez – Professor Shikishima

Luciano De Ambrosis – Professor Saotome

Mino Caprio – Stinger

Barbara De Bortoli – Michiru Saotome

Cristina Bor-chi – Tenente Yam-aki

Francesco Bulckaen – Speaker anticipazioni

Marco Mete – Musashi Tomoe

Sandro Jovino – Narratore

OPERE RELATIVE

Manga

– Getter Robo

– Getter Robo Go

Anime

– Getter Robo – serie tv

– Getter Robo G – serie tv

– Grande Mazinga contro Getter Robo – film d’animazione

