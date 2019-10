anime – RASCAL IL MIO AMICO ORSETTO (Araiguma Rascal) – di Hiroshi Saito, Masaharu Endo, Shigeo Koshi

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Araiguma Rascal – (あらいぐまラスカル)

Titolo internazionale: Raccoon Rascal

Genere: serie tv – drammatico, slice of life, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1977

Tratto: dal romanzo “Un anno felice” (“Rascal, A Memoir of a Better Era”) in parte autobiografico, di Sterling North.

L’amime fa parte del progetto World Masterpiece Theater (Sekai Meisaku Gekijo) della Nippon Animation.

Director: Hiroshi Saito (eps 1-33) Masaharu Endo (eps 1-33) Shigeo Koshi (eps 34-52)

Script: Akira Miyazaki (eps 1-52) Kasuke Sato (eps 23, 27-52) Shogo Ota (eps 3, 6-13)

Character design: Masaharu Endō

Music: Takeo Watanabe

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Rascal, Il mio amico orsetto

Anno di pubblicazione in Italia: 1985

Trasmissione in tv: Italia uno, e reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non uscito da noi in home video

Sigle:

Opening

“Rock River e” by Kumiko Oosugi

Ending

“Oide Rascal” by Kumiko Oosugi

Sigla italiana

“Rascal, Il mio amico orsetto”, musica di Augusto Martelli, testo di Luciano Beretta, è cantata da Cristina D’Avena.

TRAMA

Sterling è un bambino di 11 anni, che abita nel Wisconsin dei primi Novecento. Un giorno trova un cucciolo di procione ferito e rimasto solo, dopo la morte della madre, così decide di adottarlo e di chiamarlo Rascal.

Insieme i due vivono le piccole avventure di ogni giorno e devono vedersela anche con qualche momento triste; fino a quando Oscar non cresce e Sterling deve decidere cosa fare…

DOPPIATORI

Gilberta Crispino – Sterling

Alessandro Quarta – Oscar

Corrado Conforti – Slammy

Julian Olivieri Orioles – Mortan

RECENSIONI

