anime – JUNJI ITO COLLECTION – di Shinobu Tagashira

SCHEDA

Titolo originale: Junji Ito Collection – (伊藤潤二「コレクション」)

Titolo internazionale: Junji Ito “Collection”

Genere: serie tv – horror, mistero, raccolta

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 episodi, + 1 oav (contato come 13esimo episodio) – (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio a Marzo 2018

Tratto: da diversi manga dell’autore Junji Ito

Director: Shinobu Tagashira

Series Composition: Kaoru Sawada

Script: Kaoru Sawada

Character design: Shinobu Tagashira

Music: Yuki Hayashi

Studios: Studio Deen

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Junji Ito Collection

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Shichitenbattō no Blues” (The Writhing in Agony Blues) by The Pinballs

Ending

“Tagai no Uchū” (Mutual Universe) by JYOCHO

Trailer



TRAMA

L’anime è fatto da brevi racconti del terrore, tutti autoconclusivi, tratti da manga di Junji Ito, considerato uno dei maggiori autori horror. In particolare prende in esame la raccolta “Fragments of Horror” (edita anche in Italia).

Più che su mostri e sullo splatter (che comunque ci sono), le trame vertono più sulla psicologia e sul surreale.

