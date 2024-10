anime – YAKUZA FIANCE’ – di Toshifumi Kawase

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Night Ninja.

SCHEDA

Titolo originale: Raise wa Tanin ga Ii – (来世は他人がいい)

Titolo internazionale: Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii

Genere: serie tv – sentimentale, crimine

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx, At-X (tv) – Prime Video (streaming)

Trasmissione: lunedì alle 23:00 (JST)

Tratto: manga “Nella prossima vita non voglio conoscerti” di Asuka Konishi.

Director: Toshifumi Kawase

Series Composition: Rika Takasugi

Script: Rika Takasugi

Character design: Itsuko Takeda

Music: Hiroaki Tsutsumi, Masato Suzuki

Studios: Deen

Titolo in Italia: Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“UNDER and OVER” by THE ORAL CIGARETTES

Ending Theme:

“Nani Warotonnen” by Yoshino

Trailer



TRAMA

Yoshino è la nipote del capo degli yakuza di Osaka. Tramite una notizia sul giornale, scopre che il nonno ha combinato per lei un fidanzamento con il nipote del capo degli yakuza di Tokyo, Miyama.

Viene convinta a partire per Tokyo e frequentare la stessa scuola del ragazzo, e qui vede che Miyama è molto popolare fra le ragazze. Ma dopo pochi giorni Yoshino scopre il vero carattere di Miyama e vorrebbe tornarsene a casa ad Osaka, ma il nonno la convince a rimanere ed a fargliela pagare al ragazzo, facendo in modo che lui si innamori di lei.

Per Yoshino è il momento di tirare fuori gli artigli, e far vedere che non si scherza con lei.

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Hitomi Ueda – Yoshino Somei

Akira Ishida – Kirishima Miyama

Manga

– Nella prossima vita non voglio conoscerti

