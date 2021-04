anime – CESTVS: THE ROMAN FIGHTER (Cestus) – di Toshifumi Kawase

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kentou Ankokuden Cestvs – Cestvs: The Roman Fighter – (セスタス-The Roman Fighter)

Titolo internazionale: Cestvs: The Roman Fighter – Cestus: The Legend of Boxing in the Dark Ages

Genere: serie tv – azione, drammatico, storico

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2021 – in corso

Rete tv giapponese: Fuji TV

Trasmissione: giovedì alle 00:55 (JST)

Tratto: dal manga “Cestus” di Wazarai Shizuya (edito in Italia da Planet Manga)

Director: Toshifumi Kawase

Series Director: Kazuya Monma

Series Composition: Toshifumi Kawase

Character design: Ako Nakazawa (2D), Kei Yoshikuni (3D), Yuka Shiga (2D)

Music: Akihiro Manabe, Masahiro Tokuda, Yoshihei Ueda

Studios: Bandai Namco Pictures

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: CESTVS -The Roman Fighter-

Distributore: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Endeavor” by Dragon Ash

Edit

Ending

“Kirei” by Sarasa Kadowaki

Trailer



TRAMA

Cestvs (o “Cestus”) è un giovane schiavo portato a Roma, all’epoca del regno di Nerone. Notato da un allenatore di gladiatori, viene costretto a combattere in incontri di pancrazio (tipo di boxe) nelle arene, per il divertimento della popolazione romana.

Se riuscirà a vincere abbastanza partite sarà liberato, ma basterà una sola sconfitta per essere uccisi o dall’avversario o dal giudizio negativo del pubblico…

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Hiromu Mineta – Cestvs

Kensho Ono – Luska

Shinnosuke Furumoto – Rocco

Yūto Uemura – Nerone

Aya Endo – Sabina

Hiroki Touchi – Demitrius

Kikuko Inoue – Agrippina

Rikiya Koyama – Zafar

Ryota Takeuchi – Emden

Sanae Kobayashi – Roxane

Akihiro Sakata – Referee

Akihiro Tajima – Gidon

Akio Ohtsuka – Narratore

Chihiro Nishimori – Miguel

Eiji Yoshitomi – Julianus Valens

Yūki Onodera – Kendall

OPERE RELATIVE

Manga

– Cestus – opera capostipite

– Cestus II serie: La leggenda della lotta disperata

