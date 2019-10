anime – MORBUS D (Vampire Sensou)- di Kazuhisa Takenouchi

A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Vampire Sensou – (ヴァンパイヤー戦争)

Titolo internazionale: Vampire Wars

Genere: oav- azione, horror, soprannaturale, splatter, vampiri

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1990

Tratto: serie di romanzi di Kiyoshi Kasai

Director: Kazuhisa Takenouchi

Script: Hiroyuki Hoshiyama

Character design: Hideki Hamasu

Music: Kazz Toyama

Studios: Toei Animation

Titolo in Italia: Morbus D

Anno di pubblicazione in Italia: 1998

Censura: no

Edizione italiana: edito solo in vhs dalla Yamato Video

Sigle:

Ending

“MORE -She wants real LOVE-” by KATSUMI

TRAMA

Un esperimento della NASA per trovare nuove forme di vita nello spazio, richiama sulla terra dei vampiri. Questi esseri prima attaccano la base americana, e poi vanno a Parigi, dove cercano una ragazza particolare, lasciando però dietro di sè una scia di sangue.

Un agente segreto speciale, Kozaburo Kuki, viene assoldato per capire che cosa stia succedendo.

DOPPIATORI

Non ho trovato i nomi dei doppiatori italiani. Quelli giapponesi sono:

Masashi Sugawara – Kozaburo Kuki

Shūichi Ikeda – Milcea Millere

Yuka Koyama – Kiki Lamia Vindau

Hikaru Midorikawa – Bellboy

Kaneto Shiozawa – Muraki

Masaru Ikeda – Mirucha

Masashi Sugawara – Kuki

Takeshi Aono – Charlie Milan

Toshiya Ueda – George Lazare

Yuka Koyama – Kiki

Yūko Mita – Brigit

RECENSIONI

