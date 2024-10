anime – SWORD ART ONLINE ALTERNATIVE: GUN GALE ONLINE 2 – di Masayuki Sakoi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online II – (ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンラインⅡ)

Titolo internazionale: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online 2 – SAO Alternative Gun Gale Online 2

Genere: serie tv – azione, fantascienza, videogames

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2024

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: sabato alle 00:00 (JST)

Tratto: Light novel “Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online“.

Director: Masayuki Sakoi

Series Composition: Yōsuke Kuroda

Script: Yōsuke Kuroda

Character design: Yoshio Kosakai

Music: Daisuke Shinoda, DAITA

Studios: A-1 Pictures

Titolo in Italia: Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online 2

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2024

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening Theme:

“GG” by ReoNa

Ending Theme:

“Little Dancer” by Tomori Kusunoki

TRAMA

Inizia la terza Squad Jam, e per questa edizione Llenn farò squadra con Pitohui. Tutte le squadre nemiche avranno gli occhi puntati su di loro: riusciranno a vincere anche questa edizione?

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Tomori Kusunoki – Karen Kohiruimaki/Llenn

Atsumi Tanezaki – Rosa/Shiori Noguchi

Ayaka Asai – Eva/Saki Nitobe

Chinatsu Akasaki – Fukaziroh

Chitose Morinaga – Toma/Milana Sidorova

Haruka Shiraishi – Tanya/Risa Kusunoki

Kazuyuki Okitsu – M

M.A.O – Anna/Moe Yasunaka

Marika Kōno – Shirley

Mikako Komatsu – Clarence

Yōko Hikasa – Pitohui

Yumi Uchiyama – Sophie/Kana Fujisawa

OPERE RELATIVE

Light novel

– Sword Art Online – opera capostipite

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

– Sword Art Online Alternative: Clover’s Regret

Anime

1- Sword Art Online – serie tv – opera d’animazione capostipite

2- Sword Art Online II – serie tv

3- Sword Art Online: Alicization – serie tv

4- Sword Art Online: Alicization – War of Underworld – serie tv

5- Sword Art Online: Alicization War of Underworld Part 2 – serie tv

– Sword Art Online: Extra Edition – oav (extra della prima serie tv)

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – serie tv, spinoff – prequel

– Sword Art Online: Fatal Bullet: The third episode – oav

– Sword Art Online: Ordinal Scale – film d’animazione

Manga

– Sword Art Online Aincrad

– Sword Art Online Fairy Dance

– Sword Art Online Calibur

– Sword Art Online: Girls Ops

– Sword Art Online Progressive

– Sword Art Online Phantom Bullet

– Sword Art Online Mother’s Rosario

– Sword Art Online: Alicization

– Sword Art Online Hollow Realization

– Sword Art Online – Ordinal Scale

– Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Videogames

– Sword Art Online Re: Hollow Fragment

