manga – LA REGINA DEI 1000 ANNI (Sennen Joou) – di Leiji Matsumoto

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sennen Joou – Shin Taketori Monogatari: Sennen Joo – (新竹取物語1000年女王)

Traduzione letterale: La nuova storia del tagliatore di bambù

il titolo è un riferimento ad una famosa leggenda giapponese della principessa lunare Kaguya

Titolo internazionale: Queen Millennia – The Queen of a Thousand Years

Autore: Leiji Matsumoto

Genere: avventura, azione, drammatico, fantascienza, mistero

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1980 – 1983

Casa Editrice giapponese: Sankei Shinbunsha

Rivista: pubblicato al ritmo di una pagina al giorno sulla rivista Sankei Shinbun, per un totale di 1000 tavole (curiosità presa dall’edizione italiana)

Volumi: 5 (concluso) – ristampato più volte, in vari formati

Titolo in Italia: La Regina dei 1000 anni

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – 2008

Casa Editrice italiana: D/Visual

edizione grande, con sovracopertina e prime pagine a colori, a 9,20 euro

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Inizio anno 1999. Il giovane Hajime Amamori perde i genitori, ingegneri, in un’insolita esplosione che devasta anche la loro casa. Rimasto solo, viene adottato dallo zio, che vive in un grande osservatore spaziale ed è una famoso scienziato. Qua conosce la sua assistente Yayoi Yukino, una ragazza misteriosa molto interessata allo spazio, con la quale fa amicizia.

Hajime scoprirà poi che la Terra è in pericolo per via del pianeta Lahmetal che, nel percorrere la sua orbita di 1000 anni, entrerà in rotta di collisione con il nostro mondo il 9 settembre 1999, alle ore 9, 9 minuti e 9 secondi; ma non è l’unico problema…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Qua sotto sono elencati prodotti più strettamente legati a questa opera; ma bisogna ricordare che tutte le opere di Leiji Matsumoto sono in qualche modo collegate tra di loro.

Manga

– Galaxy Express 999

– Queen Emeraldas

Anime

– La Regina dei Mille Anni – serie tv

– Millennia: La Regina dei Mille Anni – film d’animazione

– Maetel Legend, Sinfonia d’inverno – oav

– Space Symphony Maetel: Galaxy Express 999 Outside – serie tv

– Galaxy Express 999 – serie tv

– Queen Emeraldas – oav

LINK inerenti alla serie

RECENSIONI