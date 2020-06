manga – HEAVENLY DELUSION (Tengoku Daimakyou) – di Masakazu Ishiguro

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Tengoku Daimakyou – (天国大魔境)

Titolo internazionale: Heavenly Delusion – The Grand Devil’s Cave of Heaven

Autore: Masakazu Ishiguro

Genere: avventura, drammatico, fantascienza, mistero, sentimentale, post-apocalittico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Heavenly Delusion

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 6,90 €

Volumi: 2 (in corso)

TRAMA

Tokio vive con l’amica Mimihime a altri ragazzini in un bel collegio, dove sono tutti amici, e hanno avanzati professori robot che tengono lezioni su ogni disciplina; anche se gli studenti non possono uscire e la loro casa è circondata da alte mura. La vita scorre tranquilla, ma Mimihime confessa all’amico che vorrebbe vedere cosa c’è all’esterno.

Intanto, in città devastate da una misteriosa catastrofe, Maru e l’amica Kiruko lottano ogni giorno per sopravvivere, intanto che viaggiano verso la loro destinazione finale, il “paradiso dei pomodori”.

Tokio e Maru non si conosco, eppure hanno lo stesso volto. Cosa li lega?

