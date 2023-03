manga – EPPUR… LA CITTA’ SI MUOVE! (Soredemo Machi wa Mawatte Iru) – di Masakazu Ishiguro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Soredemo Machi wa Mawatte Iru – (それでも町は廻っている)

Titolo internazionale: SoreMachi: And Yet the Town Moves

Autore: Masakazu Ishiguro

Genere: commedia, fantascienza, mistero, scolastico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2016

Casa Editrice giapponese: Shonen Gahosha

Rivista: Young King Ours

Volumi: 16 (concluso)

Titolo in Italia: Eppur… la città si muove!

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – interrotto

Casa Editrice italiana: GP

fermo dal 2012 al 3 volume

Traduzione:

Volumi: 3 (interrotto)

TRAMA

Il Maid Cafè Seaside rischia di fallire da un momento all’altro: la “sensuale” capo cameriera è anziana e viene chiamata nonnina, i clienti sono pochi, e l’unica dipendente è la liceale Hotori Arashiyama, appassionata di romanzi polizieschi ma tanto goffa.

Eppure le giornate non sono mai noiose, perchè nel bar succederanno le cose più assurde…. tra investigazioni, amori non corrisposti, ed alieni!

OPERE RELATIVE

Anime

– Soredemo Machi wa Mawatte Iru – serie tv

