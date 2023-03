manga – SUSSURRI DEL CUORE (Mimi wo sumaseba) – di Aoi Hiiragi

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Mimi wo sumaseba – (耳をすませば)

Traduzione letterale: Se tendi l’orecchio

Titolo internazionale: Whisper of the Heart – If You Listen Closely

Autrice: Aoi Hiiragi

Genere: sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1989 e 1995

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 2 (concluso) – la serie è in formata da due volumi autoconclusivi

Titolo in Italia: Sussurri del Cuore

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 3,70 €

TRAMA

Shizuku Tsukishima è una ragazzina che ama leggere e prende molti romanzi dalla biblioteca dove nota che, nella scheda dei prestiti dei suoi libri, compare sempre un altro nome: Seiji Amasawa. Romantica qual è, prende la cosa come un segno del destino e inizia a fantasticare, chi sarà mai questo misterioso ragazzo?

Inoltre un giorno, seguendo un gatto nero visto sul treno, scopre un meraviglioso negozio… Possono accadere cose incredibili quando ascolti i sussurri del ​​tuo cuore!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Baron: Neko no Danshaku – spinoff

Anime

– I sospiri del mio cuore – film d’animazione

– La ricompensa del gatto – film d’animazione

Live Action

– Mimi wo sumaseba – film live action

RECENSIONI