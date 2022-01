manga – SCHERZI DEL CUORE (Ai no Game) – di Sasaki Junko

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ai no Game – (愛のゲーム)

Titolo internazionale: The Unpredictable Man – Game of Love

Autrice: Sasaki Junko

Genere: sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Harlequin (Ohzora Shuppan)

Tratto: tratto dal romanzo “The Unpredictable Man” di Emma Darcy

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Principessa di Diamanti

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: collana “XMeComics” (Mondadori)

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Alla morte della zia Lyn riceve in eredità la sua casa, e decide di andare a viverci da sola; anche se la sorella e i genitori non sono d’accordo. Ma lei è decisa a cambiare vita, ed a rendersi indipendente.

Lì scopre che il suo vicino di casa è il bellissimo Peter, che però è anche un latin lover.

