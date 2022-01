manga – PRINCIPESSA DI DIAMANTI (Diamond Girl) – di Kasumi Kuroda

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Diamond Girl – (雨の約束)

Titolo internazionale: Diamond Girl

Autrice: Kasumi Kuroda

Genere: sentimentale

Target: josei

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Harlequin (Ohzora Shuppan)

Tratto: tratto dal romanzo “Diamond Girl” di Diana Palmer

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Principessa di Diamanti

Anno di pubblicazione in Italia: 2001

Casa Editrice italiana: collana “XMeComics” (Mondadori)

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Carole è la tranquilla segretaria di uno studio legale gestito da due fratelli. Un giorno il maggiore, Reagan, chiede (in modo abbastanza brusco!) il suo aiuto per distrarre il minore, Denny, dalla sua fidanzata Margot, una donna che lui giudica frivola e non davvero innamorata.

Come una moderna Cenerentola, Carole viene pettinata, truccata, e trasformata in una bellissima principessa. Ma il piano di Reagan non va come previsto…

