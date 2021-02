manga – CREAMY MAMI: LA PRINCIPESSA CAPRICCIOSA – di Emi Mitsuki

4 1 Vota Vota (solo registrati)

Titolo originale: Mahou no Tenshi Creamy Mami: Fukigen na Ohimesama – (魔法の天使 クリィミーマミ 不機嫌なお姫様)

Titolo internazionale: Magical Angel Creamy Mami: Sullen Princess

Autrice: Emi Mitsuki

Genere: fantasy, maghette (majokko), musica, sentimentale

Target: josei

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019 – in corso

Casa Editrice giapponese: Takeshobo

Rivista: Comic Tatan

Tratto: il manga è ispirato all’anime “Creamy Mami (L’Incantevole Creamy)” di cui è uno spinoff

Volumi: 4 (in corso)

Titolo in Italia: Creamy Mami – L’Incantevole Creamy

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa editrice: Star Comics

volumi con sovracopertina e un poster in regalo

Traduzione: Alice Settembrini

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Il manga è una rilettura più moderna della storia di Creamy Mami, ma incentrato su Megumi Ayase (“DueNote” nella versione italiana dell’anime).

Megumi è da molto tempo la idol di punta dell’agenzia Parthenon Productions, capitanata da Shingo. Il rapporto tra i due è però conflittuale: hanno iniziato la scalata al successo assieme promettendosi di arrivare in alto, ma ora non fanno che litigare.

Le cose si fanno più complicate con l’arrivo della misteriosa Creamy Mami, cantante che in breve conquista il cuore del pubblico e di Shingo, tanto che Megumi inizia ad essere gelosa, ma non ha nessuna intenzione di farsi battere…

OPERE RELATIVE

Anime

– Creamy Mami (L’Incantevole Creamy) – serie tv – opera capostipite

– Il ritorno di Creamy – oav

– Lovely Serenade – oav

– Il lungo addio – oav

– Curtain Call – oav

Manga

– Creamy Mami

