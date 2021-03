manga – LIAR GAME – di Shinobu Kaitani

0 0 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Liar Game – (ライアーゲーム)

Titolo internazionale: Liar Game

Autore: Shinobu Kaitani

Genere: mistero, psicologico, thriller

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2015

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Young Jump

Volumi: 19 (concluso)

Titolo in Italia: Liar Game

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2016

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 19 (concluso)

TRAMA

Nao Kanzaki è una studentessa universitaria seria e molto onesta, che un giorno riceve un pacchetto contenente cento milioni di yen, con un biglietto che recita “Congratulazioni! Lei è stato estratto tra centomila persone per partecipare al Liar Game Tournament”.

Il gioco funziona così: hai 30 giorni per rubare al tuo avversario i suoi cento milioni di yen (tutti o in parte) e intanto difendere i tuoi. Al termine del tempo, chi restituirà la somma più alta utilizzando il denaro consegnato all’inizio (riconoscibile dai numeri di serie delle banconote) vincerà questo primo round. Il perdente dovrà restituire la differenza, anche a costo di indebitarsi a vita.

Piccolo particolare… non puoi scegliere se partecipare o meno. La sfida di intelligenza e inganno ha inizio.

