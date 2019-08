manga – SHIJUUSOU GAME (Quartet Game) – di Wataru Yoshizumi

A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Shijuusou Game – (四重奏ゲーム)

Titolo internazionale: Quartet Game

Autrice: Wataru Yoshizumi

Genere: mistero, scolastico, sentimentale, shoujo, soprannaturale, racconti

Rating: consigliato a tutti

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Anno di pubblicazione: 1988

Volumi: (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano da Shoujo On Line.

TRAMA

Questo volume del 1988 è il primo successo di Wataru Yoshizumi, che in futuro disegnerà poi Marmalade Boys (Piccoli problemi di cuore). E’ formato da più racconti, di cui il più lungo è il primo che dà il titolo alla raccolta.

Quartet game: Emi, Takasumi, Taeko e Rui (due ragazze e due ragazzi) frequentano una scuola superiore a indirizzo musicale, e sono scelti per suonare in omaggio a Eiji Ijuin, una famoso pianista giapponese che andrà a visitare proprio la loro scuola.

I ragazzi inizialmente litigano tra di loro, ma poi faranno pace, e dovranno anche vedersela con un piccolo mistero.

Another day: Erika è una ragazza con un potere speciale. Può viaggiare nel passato, ma solo se è molto spaventata. In seguito si ritrova bloccata nel tempo, ma c’è chi può aiutarla…

Heart beat: Hibino è innamorato della compagna di classe Noriko. Decide di confessarle il suo amore ma, ogni volta che ci prova a scuola, viene interrotto da un professore impiccione.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Wataru Yoshizumi presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.