manga – TOKYO CRAZY PARADISE – di Yoshiki Nakamura

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Crazy Paradise – (東京クレイジーパラダイス)

Titolo internazionale: Tokyo Crazy Paradise

Autrice: Yoshiki Nakamura

Genere: azione, sentimentale, shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1996 – 2002

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 19 (concluso)

Titolo in Italia: Tokyo Crazy Paradise

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 6 (interrotto) – il manga è fermo dal 2004 al sesto volume

TRAMA

Siamo nel 2020, in una Tokyo in cui la delinquenza è aumentata rapidamente, tutti pensano solo a se stessi e l’indifferenza regna sovrana. Questa e’ Tokyo Crazy Paradise.

Tsukasa Kozuki e’ una ragazza di 14 anni finita sulla strada assieme ai suoi tre fratelli, dopo che i genitori poliziotti sono stati uccisi in una sparatoria. Energica e piena di risorse, Tsukasa e’ stata cresciuta come un ragazzo per potersi difendere meglio in una città’ così pericolosa. Perciò’ si veste e si comporta come un maschio, e in pochi sanno che si tratta solo di un travestimento.

Tsukasa non vede alternative se non sfruttare un suo compagno di scuola, Ryuji Shirogami, il cui padre è un importante e ricco boss della yakuza (mafia). Dopo alcuni fraintendimenti e un inganno, la ragazza viene costretta a diventare un membro della banda, e a fare da guardia del corpo proprio a Ryuji.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yoshiki Nakamura presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.