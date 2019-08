manga – BRONZE NO TENSHI (Bronze Angel) – di Chiho Saito

A cura di Anne e M.

SCHEDA

Titolo originale: Bronze no Tenshi – (ブロンズの天使)

Titolo internazionale: Bronze Angel

Autrice: Chiho Saito

Genere: josei, drammatico, sentimentale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 20004 – 2007

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Flowers

Tratto: il fumetto romanza la vita del poeta russo Aleksandr Pushkin (1799 – 1837)

Volumi: 7 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Russia dell’Ottocento, alla corte dello zar. Natalia Nikolaevna Gončarov è la bella figlia di un nobile in bancarotta, e la madre vorrebbe farla sposare con un uomo ricco, e infatti la costringe a partecipare a tutti i balli indetti dalla famiglia reale.

In uno di questi ricevimenti si innamora però di lei il poeta Aleksander Pushkin, molto famoso, ma non di certo un buon partito, anche perchè ultimamente è mal visto dallo zar. L’uomo però è davvero molto preso da Natalia, pronto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere la sua mano.

Arriva però a San Pietroburgo il francese Georges d’Anthès, un ufficiale mandato ad istruirsi alla corte russa. L’incontro tra lui, Natalia e Aleksander, avrà conseguenze drammatiche.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Chiho Saito presenti sul sito:

RECENSIONI

