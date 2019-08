manga – WORLD OF THE S & M (S to M no Sekai) – di Be-Papas, Chiho Saito

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: S to M no Sekai – (S と M の世界)

Titolo internazionale: The World Exists for Me – World of S & M

Autori: storia di Be-Papas, disegni di Chiho Saito

Genere: avventura, sentimentale, shoujo, soprannaturale, storico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: il primo capitolo è stato pubblicato nel 2001 sulla rivista Shoujo Teikoku, poi il secondo sulla rivista Ciel nel 2002 mentre i capitoli restanti sulla rivista Bessatsu Asuka all’inizio 2003.

Volumi: 2 (concluso/interrotto).

Il fumetto fu chiuso prima del previsto, senza un vero finale.

Titolo in Italia: World of S & M

Anno di pubblicazione in Italia: 2005

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 4 (concluso) volumi la metà dell’originale giapponese

TRAMA

Durante una gita a Parigi, la studentessa giapponese Sekai trova il coraggio di dichiararsi al compagno Mido di cui è innamorata, ma non ottiene la risposta che si aspettava. Improvvisamente però il treno su cui viaggiano deraglia, Sekai e Mido sono sbalzati fuori, e la ragazza sviene…

Quando riprende i sensi, Sekai si ritrova in una Parigi del XVII secolo, assieme a Sauveur, un bambino misterioso che possiede una bambola che ha la capacità di viaggiare nel tempo, e che dice di volerla proteggere. Ma da chi?

RECENSIONI

