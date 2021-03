manga – AD ASTRA – di Mihachi Kagano

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Ad Astra – Scipio to Hannibal – (アド・アストラ スキピオとハンニバル)

Titolo internazionale: Ad Astra – Scipio and Hannibal

Autore: Mihachi Kagano

Genere: drammatico, psicologico, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2011

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ultra Jump

Tratto: la storia romanza la vera vicenda storica di Annibale e Scipione

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Ad Astra

con il sottotitolo “Publius Cornelius Scipio Africanus Major & Hannibal Barca”

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – 2019

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a € 4,90

Traduzione: Edoardo Serino

Volumi: 13 (concluso)

TRAMA

“Per aspera, ad astra” ovvero “Attraverso le difficoltà, verso le stelle” (citazione da Seneca)

Antico Impero Romano. Oramai manca poco alla totale capitolazione della grande città di Cartagine e del suo dominio. Ma proprio nella metropoli in decadenza nasce quello che diventerà uno dei più grandi nemici di Roma: Annibale. Venuto al mondo nella prestigiosa famiglia dei Barca, il ragazzo si distinguerà fin dall’infanzia per essere freddo, senza sentimenti, anche se molto intelligente e carismatico.

Si scontrerà poi con l’unico capace di tenergli testa: Publio Cornelio Scipione (detto “L’Africano), non così dissimile da lui.

