manga – NEUN – di Tsutomu Takahashi

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Neun – ノイン (高橋ツトム)

Traduzione letterale: significa “Nove” in tedesco

Titolo internazionale: Neun – Nine

Autore: Tsutomu Takahashi

Genere: drammatico, azione, mistero, storico

Target: seinen

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 6 (in corso?)

Nota: I 6 volumi della serie racchiudono 45 capitoli, mentre gli ultimi 4 capitoli sono stati pubblicati solo su rivista. Al momento non si sa se questi capitoli verranno raccolti in un eventuale sequel o nuovo volume.

Titolo in Italia: Neun

Anno di pubblicazione in Italia: 2021 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione sia di carta, sia in formato elettronico

Traduzione: Silvia Ricci

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

1940, Germania, al culmine del nazismo. Neun è un giovane orfano, che vive nel villaggio di Brausteppe. Un giorno però arrivano lì le SS, con la missione di uccidere una persona che ci abita; e il generale Klausen è pronto anche a fare una strage pur di essere sicuro di svolgere appieno il suo compito.

Neun scopre che cercano lui… perchè è il nono clone del Fuhrer, creato grazie a degli esperimenti genetici dei stessi nazisti. Con l’aiuto inaspettato di Teo Baker, il bambino riesce a scappare, ma i nazisti gli sono alle costole. Inoltre dove saranno gli altri cloni?

