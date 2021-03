manga – LA DIVINA COMMEDIA (Dante Shinkyoku) – di Go Nagai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Dante Shinkyoku – (ダンテ神曲)

Traduzione letterale: in Giappone “La Divina Commedia” si intitola “Shinkyoku” ovvero “Canto Divino”

Titolo internazionale: Dante’s Divine Comedy

Autore: Go Nagai

Genere: avventura, drammatico, storico, horror, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1994

Casa Editrice giapponese: Kodansha (uscito direttamente in volume)

Tratto: da “La Divina Commedia” di Dante Alighieri. Per i disegni invece Nagai ha preso spunto da Gustave Doré, che nell’Ottocento illustrò una famosa versione dell’opera.

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: La Divina Commedia

Edizioni italiane:

– nel 2006 prima edizione della casa editrice D/Visual in 3 volumi (concluso)

– nel 2014 seconda edizione della casa editrice JPop in 3 volumi (concluso)

– nel 2019 sempre la JPop pubblica la versione Omnibus dell’opera, 1 numero (concluso), volume grande e in edizione speciale

Traduzione: Giovanni Lapis

TRAMA

La storia è la stessa del poema originale: il racconto del viaggio di Dante attraverso i tre regni dei morti, prima accompagnato da Virgilio e poi da Beatrice.

I primi due volumi sono dedicati all’Inferno, mentre l’ultimo al Purgatorio e Paradiso assieme.

L’ultima immagine mette a confronto un disegno di Nagai tratto dal manga (sopra), con una illustrazione di Dorè (sotto).

