manga – THE CASE STUDY OF VANITAS (Vanitas no Shuki) – di Jun Mochizuki

SCHEDA

Titolo originale: Vanitas no Shuki – (ヴァニタスの手記)

Titolo internazionale: The Case Study of Vanitas – Vanitas no Carte

Autrice: Jun Mochizuki

Genere: azione, avventura, mistero, soprannaturale, storico, vampiri

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: Gangan Joker

Volumi: 8 (in corso)

Titolo in Italia: The Case Study of Vanitas

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 5,90 €

Traduzione: Luigi Boccasile

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

Francia del XIX secolo. Noè arriva a Parigi con l’incarico di trovare il diario di Vanitas, un vampiro nato durante la luna blu e che, prima di andarsene, ha maledetto tutti i vampiri nati sotto la luna rossa.

L’oggetto è nella mani di un ragazzo che si fa chiamare Vanitas, proprio come l’autore del manoscritto. Quando Noè lo conosce, scopre con sorpresa che si tratta di un normale medico umano, che dice di voler usare le informazioni in suo possesso per guarire i vampiri. Chi è veramente il dottor Vanitas?

OPERE RELATIVE

Anime

– Vanitas no Shuki – serie tv (annunciata)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Jun Mochizuki presenti sul sito:

Pandora Hearts manga

