manga – VIOLENCE JACK – di Go Nagai

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Jack

SCHEDA

Titolo originale: Violence Jack – (バイオレンスジャック)

Titolo internazionale: Violence Jack

Autore: Go Nagai

Genere: avventura, azione, drammatico, horror, soprannaturale, splatter

Target: seinen

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto (e non impressionabile)

Anno di pubblicazione in Giappone: 1973 – 1990

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Volumi: 31 (concluso) – Il fumetto ha poi avuto, negli anni successivi, diverse ristampe in un numero variabile di volumi.

Titolo in Italia: Violence Jack

Pubblicazione in Italia:

– 2005, prima edizione della D/Visual, ma la serie si interrompe al 19 numero (interrotto)

– 2014, seconda edizione della JPop. Edizione grande di 500 pagine, serie di 18 volumi (concluso) a 9,90 €

TRAMA

Un terribile terremoto colpisce il Kanto e la capitale Tokyo causando molteplici vittime, ed addirittura staccando una parte della regione dal resto del Giappone, trasformandola in una landa desolata dove non esiste più nessuna legge e c’è molta violenza.

Ryu Takuma era un bambino viziato e pauroso ma, dopo aver perso tutta la famiglia nel disastro, ha trovato la forza di reagire; ed ora è a capo di un gruppo di bambini orfani che ogni giorno cercano di sopravvivere in quell’inferno. La sua vita cambia quando incontra Violence Jack, un uomo gigantesco e muscoloso che vuole riportare giustizia, ma nel suo violento e sanguinario modo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Shin Violence Jack

Anime

– Violence Jack OAV – serie di 3 oav

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Go Nagai presenti sul sito:

RECENSIONI