manga – RAGNA CRIMSON – di Daiki Kobayashi

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Ragna Crimson – (ラグナクリムゾン)

Titolo internazionale: Ragna Crimson

Autore: Daiki Kobayashi

Genere: avventura, azione, drammatico, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Square Enix

Rivista: GanGan Joker

Volumi: 9 (in corso)

Titolo in Italia: Ragna Crimson

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,50 €

Traduzione: Edoardo Serino

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

“Ci sono solo due metodi per uccidere un drago. Il primo consiste nel ‘congelare’ il suo sangue grazie al bagliore che emette un’arma d’argento. Il secondo metodo invece, è farlo a fettine e poi bruciarlo grazie al calore del sole“.

In un mondo fantasy i draghi sono la più grande calamità che l’umanità deve affrontare, per questo esiste una potente gilda di cacciatori specializzata nella loro uccisione.

Ragna è l’assistente di Leonica che, pur essendo piccola di statura, è la più abile cacciatrice esistente. Tra i due c’è un profondo legame, e per proteggerla e sconfiggere più bestie possibili, Ragna è disposto a tutto.

Nel loro vagare incontrano Elisa, una ragazzina indifesa, ma il suo vero nome è Crimson ed è molto più di cosa sembri…

