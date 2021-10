manga – DORORO E HYAKKIMARU la leggenda – di Satoshi Shiki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Dororo to Hyakkimaru-den – (どろろと百鬼丸伝)

Titolo internazionale: The Legend of Dororo and Hyakkimaru

Autore: Satoshi Shiki

Genere: azione, avventura, drammatico, soprannaturale, storico, samurai

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2018 – in corso

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Champion Red

Volumi: 5 (in corso)

Tratto: remake del manga classico “Dororo” di Osamu Tezuka

Titolo in Italia: Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 7,00 €

Traduzione: Edoardo Serino

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Nel Medioevo giapponese (epoca Sengoku) Dororo è un bambino che ruba per sopravvivere. Un giorno incontra un samurai insolito di nome Hyakkimaru, che ha entrambe le braccia finte che nascondono delle lame, e una incredibile abilità nel combattimento.

Hyakkimaru ha un corpo in parte artificiale perchè alla nascita fu privato di alcune sue parti dai demoni, e ora che è grande ha intrapreso una missione per uccidere tutti i mostri per recuperare il suo essere. Dororo si unisce alla sua ricerca, e inizia così l’avventura dei due…

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Dororo (1967) – opera capostipite

– Dororo Bon – storia alternativa

– Dororo to Enma-kun – storia alternativa

– Search and Destroy – storia alternativa

Anime

– Dororo to Hyakkimaru – serie tv (1969)

– Dororo – serie tv (2019)

Live action

– Dororo – film

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Satoshi Shiki presenti sul sito:

Kamikaze manga

RECENSIONI