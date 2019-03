A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Dororo to Hyakkimaru – (どろろと百鬼丸)

Traduzione letterale: Dororo e Hyakkimaru

Titolo internazionale: Dororo 2019

Genere: serie tv – shounen, avventura, drammatico, storico, soprannaturale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 24 (in corso – alla giornata di 11/03/2019 sono stati trasmessi 9 episodi)

Anno di uscita in Giappone: Gennaio 2019 – in corso

Tratto: dal manga “Dororo” di Osamu Tezuka, scritto negli anni ’60

Director: Kazuhiro Furuhashi

Series Composition: Yasuko Kobayashi

Character design: Hiroyuki Asada

Music: Yoshihiro Ike

Studios: MAPPA, Tezuka Productions, Mushi Productions

In Italia: in visione sottotitolata in italiano su Amazon Prime Video (servizio a pagamento)

Titolo nello streaming in Italia: Dororo

Distributore: Amazon Prime Video Italia

Reperibilità prima edizione anime: la prima edizione dell’anime del 1696 composta da 26 episodi è stata sottotitolata da VVVVID (servizio gratuito).

Sigle:

Sigla iniziale:

“Kaen (火炎)” di Ziyoou-vachi

Sigla finale:

“Sayonara Gokko (さよならごっこ)” di amazarashi

Trailer



TRAMA

L’anime ha come ambientazione il Giappone del periodo Sengoku (1467-1603).

I protagonisti sono Hyakkimaru e Dororo, ed entrambi hanno un passato oscuro. Hyakkimaru (letteralmente “Piccolo Mostro”) è stato maledetto alla sua nascita, e 48 parti del corpo gli furono sottratte da 48 demoni; tutto ciò è successo a causa di suo padre, che per ottenere potere ha stretto un patto con i demoni. A causa del suo aspetto non umano, la madre è costretta a separarsi dal neonato e viene lasciato in una cesta sul fiume. Viene trovato da un fabbricatore di protesi, che gli fornisce un corpo artificiale con il quale il bambino riesce a vivere.

Passano gli anni e Hyakkimaru diventa un samurai che uccide i demoni per riavere le parti del corpo che gli spettano, e incontra per caso Dororo, un bambino rimasto orfano, che ruba per sopravvivere. Da qui inizia la loro avventura.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il manga venne serializzato a partire dal 27 agosto 1967, fino al 22 luglio 1968 sulla rivista Weekly Shōnen Sunday, della casa editrice Shogakukan.

– Una serie televisiva anime basata sul manga fu trasmessa in 26 episodi nel 1969. Il titolo era, originariamente, Dororo. Dopo l’episodio 14, la serie è stata ridenominata Dororo e Hyakkimaru. L’anime, a differenza del manga, vede un finale conclusivo.

– Il manga è stato anche adattato in un film live action nel 2007, con gli attori Kou Shibasaki e Satoshi Tsumabuki. È stata girata in Nuova Zelanda.

– L’edizione americana di Dororo, edita dalla Vertical, ha vinto gli Eisner Award 2009, nella categoria “Best U.S. Edition of International Material-Japan”.

– Durante i Tezuka Awards del 2002, Kentaro Miura (autore di Berserk) affermò che Dororo è il suo manga preferito di Osamu Tezuka.

– Esiste un videogioco per PlayStation 2 il cui titolo è Blood Will Tell.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Hyakkimaru: Hiroki Suzuki

Dororo: Rio Suzuki

Biwamaru: Mutsumi Sasaki

Jukai: Akio Ootsuka

Daigo Kagemitsu: Naoya Uchida

Nuinokata: Chie Nakamura

Tahoumaru: Shoya Chiba

Narratore: Mugihito

OPERE RELATIVE

Manga

– Dororo

– Dororo Bon – (Spin-Off)

– Dororo to Enma-kun – (Spin-Off)

– Dororo to Hyakkimaru-den – (Alternate Story)

Anime

– Dororo to Hyakkimaru (1969) – serie tv

Live Action

– Dororo

