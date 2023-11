anime – SPY X FAMILY 2 – di Kazuhiro Furuhashi, Takahiro Harada

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Spy x Family 2 – (スパイファミリー 2)

Titolo internazionale: Spy x Family 2

Genere: serie tv – azione, commedia, sentimentale, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: sabato alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga di “Spy X Family” di Tatsuya Endo.

Director: Kazuhiro Furuhashi, Takahiro Harada

Series Composition: Kazuhiro Furuhashi

Character design: Kazuaki Shimada

Music: Makoto Miyazaki ((K)NoW_NAME), Shuhei Mutsuki ((K)NoW_NAME)

Studios: Wit Studio, CloverWorks

Titolo in Italia: Spy X Family 2

Trasmissione tv online: in streaming su Crunchyroll.it o sottotitolato o doppiato in italiano

Distributore: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Kura Kura” by Ado

Ending

“Todome no Ichigeki” by Vaundy feat. Cory Wong

Trailer originale



TRAMA

La nuova stagione inizia esattamente dove era finita la scorsa. Trama qua sotto priva di spoiler.

Grazie alla sua capacità di leggere nel pensiero, Anya Forger è l’unica a conoscere la vera identità della sua famiglia non convenzionale. Quando vince un viaggio per una lussuosa crociera, sa già che non sarà una vacanza normale… ma non immaginerà mai quanto!

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Mattia Bressan – Loid Forger

Valentina Pallavicino – Anya Forger

Elisa Giorgio – Yor Forger

Doppiatori giapponesi

Takuya Eguchi – Loid Forger

Atsumi Tanezaki – Anya Forger

Saori Hayami – Yor Forger

Hiroyuki Yoshino – Franky Franklin

Kazuhiro Yamaji – Henry Henderson

Yuko Kaida – Sylvia Sherwood

