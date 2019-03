A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Suki ni Naru Sono Shunkan o. (好きになるその瞬間を。)

Traduzione letterale: Il momento in cui ti innamori

Titolo internazionale: The Moment You Fall in Love

Genere: film d’animazione – shoujo, romantico, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 63 minuti

Anno di uscita in Giappone: 17 Dicembre 2016

Tratto: storia originale

Director: Tetsuya Yanagisawa

Series Composition: Yoshimi Narita

Character design: Maki Fujii

Music: HoneyWorks

Studios: Qualia Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Rakuen Subs.

Sigle:

Sigla iniziale:

“Senpai. (センパイ。)” degli HoneyWorks meets TrySail

Sigla finale:

“Daikirai na Hazu Datta. (大嫌いなはずだった。)” degli HoneyWorks ft. Sayuringo Gundan + Manatsu-san Respect Gundan degli “Nogizaka46”

Trailer



TRAMA

Questo film è la seconda parte del film “Zutto Mae Kara Suki Deshita”. che è incentrato su un gruppo di amici liceali che vogliono confessarsi i loro sentimenti.

Questo film mette in risalto i dettagli mancati del primo film, e si incentra sui sentimenti di Kotaro Enomoto e di Setoguchi Hina.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– Il film fa parte di una serie di storie prodotte dai Vocaloid HoneyWorks per pubblicizzare le loro canzoni. Infatti, l’anime e i due film fanno parte della “Confession Executive Committee: Love Series” (Kokuhaku Jikkō Iinkai ~Ren’ai Series~)

– L’anime che fa parte della storia è Itsudatte Bokura no Koi wa 10 cm Datta. e l’altro film è Zutto Mae Kara Suki Deshita.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Momo Asakura: Hina Setoguchi

Natsuki Hanae: Kotaro Enomoto

Tsubasa Yonaga: Koyuki Ayase

Yoshimasa Hosoya: Ken Shibazaki

Yoshitsugu Matsuoka: Kodai Yamamoto

Nao Tōyama: Arisa Takamizawa

Hiroshi Kamiya: Yu Setoguchi

Haruka Tomatsu: Natsuki Enomoto

Yūki Kaji: Sota Mochizuki

Kana Asumi: Akari Hayasaka

Kenichi Suzumura: Haruki Serizawa

Aki Toyosaki: Mio Aida

Sora Amamiya: Sena Narumi

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Kokuhaku Yokou Renshuu Series

Anime

– Itsudatte Bokura no Koi wa 10 cm Datta. – serie tv

– Zutto Mae kara Suki deshita – film d’animazione

