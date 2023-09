manga – WITCHBLADE TAKERU – di Yasuko Kobayashi, Kazasa Sumita

3 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Witchblade – (ウィッチブレイド)

Titolo internazionale: Witchblade Takeru

Autori: Yasuko Kobayashi (storia) Kazasa Sumita (disegni)

Genere: azione, drammatico, ecchi, scolastico, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Champion Red

Tratto: remake della serie di fumetti americani “Witchblade”

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Witchblade Takeru

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione economica a 4,30 €

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Versione alternativa, in cui la “Witchblade” (“Lama Stregata”) invece di essere negli USA è in Giappone.

Nell’antichità un demone terribile fu ucciso da una donna con la Witchblade, arma magica simile ad un guanto, che ora è sigillata nel tempio buddista Shumeiji. Takeru, una giovane studentessa e nipote della capo sacerdotessa del tempio, durante l’attacco di alcuni demoni viene completamente avvolta dalle spire dell’arma, che la sceglie come nuova padrona.

Takeru si trasforma così in Witchblade, letale e sensuale eroina, che grazie all’immenso potere del guanto è in grado di generare lame e spade affilatissime.

OPERE RELATIVE

Anime

– Witchblade – serie tv (con una storia non collegata a questo manga)

